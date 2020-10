As: Cavani abbassa le pretese pur di giocare con l’Atletico Madrid

Non è ancora finita la telenovela Edinson Cavani, che negli ultimi giorni di mercato potrebbe passare all’Atletico Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, infatti, “El Matador” sarebbe perfino disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di giocare con i “Colchoneros” di Simeone.

Cavani al PSG, percepiva un ingaggio di 10 milioni, stessa cifra richiesta un pò ovunque questa estate. L’uruguayano evidentemente, ha capito che a quelle cifre non troverà più una sistemazione e quindi sembra aver deciso, insieme al suo entourage, di abbassare le pretese.

Ad ogni modo, come riportava sempre As, l’arrivo di Cavani all’Atletico sembrerebbe legato alla partenza di Diego Costa.

Simeone si augura di poter comporre la coppia record con la divisa della “Celeste” dell’Uruguay (Cavani e Suarez in due hanno messo a segno 110 gol in Nazionale, 51 il Matador e 59 il “pistolero”). La trattativa appare non semplice ma entro lunedì qualcosa potrebbe muoversi.

Fonte Foto: theworldgame