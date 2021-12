As: Barcellona in difficoltà economica, niente regalo di Natale ai giocatori

Il Barcellona si trova in una vera e propria crisi economica senza precedenti. Dopo gli addii di Messi e Griezmann in estate a causa dell’ingaggio elevato dei due attaccanti, il Barca non si è ancora ripreso definitivamente. In questa stagione è stata addirittura interrotta la tradizione dei regali di Natale ai giocatori che si era instaurata nell’era Bartomeu. FOTO: Twitter Barcellona