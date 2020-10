As: attesi gli agenti di Borja Mayoral a Roma

Secondo il lancio delle 11.31 del quotidiano spagnolo As, resta prepotentemente di moda il nome di Borja Mayoral per l’attacco della Roma. I suoi agenti, infatti, sarebbero attesi nella capitale per discutere del trasferimento del centravanti spagnolo. La formula su cui si sta ragionando con il Real Madrid è un prestito con opzione di acquisto in favore dei giallorossi. Prima, però, Mayoral dovrebbe rinnovare con i blancos considerato che ha il contratto in scadenza nel 2021.

Foto: Marca