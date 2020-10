AS: Atletico Madrid, preso Kondogbia. Al Valencia 20 milioni. Sorride anche l’Inter

Geoofrey Kondogbia è di fatto un nuovo giocatore dell‘Atletico Madrid. A riportarlo è AS. Diego Simeone, che aveva perso Thomas Partey proprio sul gong lo scorso 5 ottobre, che ha sancito la fine della scorsa sessione di mercato, ha sfruttato la finestra temporale supplementare concessa dalla Liga (deadline il 5 novembre) per poter iscrivere in rosa un nuovo giocatore come ‘risarcimento’ per la perdita del centrocampista ghanese, andato all’Arsenal dopo il pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Kondogbia stava da settimane forzando la sua partenza dal Mestalla, domani sosterrà le visite mediche di rito per conto dei colchoneros; nelle casse del Valencia – rivela As – entrano 20 milioni di euro, cinque dei quali andranno all‘Inter, che all’atto della cessione nel 2018 si era garantita il 25 per cento della futura rivendita.

Foto: Twitter uff. Liga