As: Alavés, fari puntati su Reguilon del Real

Il terzino sinistro del Real Madrid, Sergio Reguilon, non rientrerebbe più nei piani del tecnico Zinedine Zidane. Al momento, l’Alavés sarebbe il club più vicino al classe ’96 spagnolo che ha collezionato 22 presenze nel corso di questa stagione. Questa l’indiscrezione di mercato riportata dal quotidiano spagnolo As. Reguilon, in scadenza con le merengues nel giugno del 2020, è un profilo che denota diversi estimatori in Europa. Nonostante l’interesse di Leganes e Borussia Dortmund, è tuttavia proprio l’Alavés il club più vicino al terzino al momento.

Foto: twitter ufficiale Real Madrid