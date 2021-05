As: Aguero è arrivato a Barcellona. Domani le visite mediche

Il Kun Aguero diventerà presto un giocatore del Barcellona. L’argentino – dopo la finale persa di ieri sera – si è diretto a in Catalonia dove effettuerà le visite mediche già nella giornata di domani – come ha riportato As. Quello delle visite è un passaggio fondamentale poiché il Kun ha avuto problemi al ginocchio nel corso di questa stagione. Dopo Aguero partirà per l’Argentina per la Copa America e solo dopo potrà diventare ufficiale, ma Aguero si può dire un giocatore del Barcellona.

Foto: Mundo Deportivo