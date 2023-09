Artur Jorge: “Garcia innovativo e di spessore. Il mio Braga ama un calcio offensivo”

Domani il Napoli fa il suo esordio in Champions League affrontando il Braga in trasferta. Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dal tecnico dei portoghesi Artur Jorge: “Il Braga per me è vita vera, è il mio puntosi riferimento nel mondo. Tifosi? Sono uno di loro, so che in alcuni momenti devo essere lucido, ma a volte l’emozione prende il sopravvento. Ancelotti uno dei miei modelli, ma cito anche Lippi e De Zerbi: il Brighton gioca da Dio, domina… Napoli? Siamo ambiziosi. Amo un calcio offensivo e controllare il gioco. L’anno scorso abbiamo segnato più di cento gol in tutte le competizioni. Garcia? Innovativo e di spessore, non vedo l’ora di stringergli la mano. A loro togliere Kvaratskhelia, è imprevedibile, ma il Napoli non è solo Kvara e Osimhen. Però non sarà facile avere la meglio su di noi“.

Foto: Instagram Braga