Artistico: “Sento il peso della responsabilità. Contatti già dalla passata stagione”

03/09/2026 | 15:57:52

Gabriele Artistico si è presentato al Padova dopo l’acquisto a titolo definitivo dalla Lazio.

Le sue parole: “La trattativa è stata piuttosto lunga perché i primi contatti col club risalgono addirittura alla fine della scorsa stagione. Ho scelto una piazza prestigiosa, con una proprietà che ha le idee chiare su programmi e ambizioni. Sono consapevole dell’investimento importante che è stato fatto per portarmi qui e questo aumenta le responsabilità, ma sono un lavoratore e voglio mettermi a disposizione per dare il massimo”.

Sull’infortunio: “Lo staff medico sta facendo il suo lavoro e non vuole, giustamente, forzare i tempo. Spero di tornare a disposizione dopo la sfida di Cremona, quindi contro l’Ascoli. Contro l’Hellas Verona ho seguito la gara dagli spalti e devo dire che l’atmosfera è completamente diversa rispetto a quando non la Curva Sud non era disponibile. Non vedo l’ora di poter vivere quell’atmosfera direttamente dal campo”.

Sul soprannome e la passata stagione “Lo scorso anno è stato turbolento, dal punto di viste dei numero ho fatto comunque una bella stagione, ma a volte le statistiche sono solo una cornice perché quello che conta sono gli obiettivi della squadra. El Tiburon? Significa squalo e credo che rappresenti bene il mio modo di giocare. Nasce dalla mia aggressività e dalla determinazione che metto soprattutto quando mi trovo in area di rigore”.

Foto: X Padova