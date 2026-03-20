Arthur: “Yildiz è un ragazzo con un talento pazzesco. Mondiale? Spero di essere preso in considerazione”

20/03/2026 | 11:46:51

Il centrocampista della Juventus in prestito al Gremio, Arthur Melo, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Yildiz? Kenan è un ragazzo con un talento pazzesco. Quando ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra, ci siamo resi subito conto che fosse un ragazzino speciale. Tecnica, visione di gioco, mentalità e soprattutto tanta voglia di imparare, aspetto importantissimo alla sua età. Se spero ancora nel Mondiale? Sto lavorando e giocando al massimo per meritarmi questa opportunità. So che il Brasile ha tanti giocatori di qualità e la concorrenza è altissima, ma visto il livello che sto tenendo al Gremio spero di essere preso in considerazione”.

Foto: Instagram Arthur