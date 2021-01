Arthur: “Ronaldo parla più di Messi, è più leader. Un capitano? Sceglierei CR7”

Intervistato da Youtube Desimpedidos, il centrocampista brasiliano della Juventus, Arthur Melo, ha parlato in merito alla leadership e di chi sia più leader tra i due fenomeni del calcio mondiale, Ronaldo e Messi, lui che ha giocato con entrambi.

Queste le sue parole: “Ognuno ha il proprio modo per mostrare la propria leadership. Leo lo manifesta con i gesti, molti non lo capiscono ma in campo lo dimostra anche solo ricevendo la palla, con quella voglia di andare in porta, con la voglia di vincere la partita. Lo noti. Ronaldo si esprime di più, con le braccia e con le parole. E ovviamente anche quando prende palla e vuole andare a segnare. Partecipa molto anche nello spogliatoio, parla di più, Messi invece è più chiuso, taciturno. Ovviamente come tutti Ronaldo ha alcune persone con cui parla di più, con cui ha più feeling. Va d’accordo con tutti però e parla con tutti. Forse anche grazie alla lingua anche noi ci capiamo. Non siamo amici che vanno a prendere un caffè insieme, ma abbiamo un buon rapporto. Se dovessi scegliere uno dei due come capitano? E’ difficile. In una partita uno segna 5 gol e l’altro anche. Sono entrambi ottimi leader. Ma io scelto Cristiano, visto che stiamo giocando insieme”.