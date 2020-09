Continuano le parole di Arthur nella sua presentazione ufficiale alla Juventus: “Il progetto è ambizioso e la Champions è un obiettivo, lavoreremo con tutte le nostre forze per provare a vincerla”. Nuovamente si parla della posizione in campo prediletta dal brasiliano: “Io amo giocare in tutte le posizione del centrocampo e non credo ci siano problemi sulla mia collocazione tattica”. Anche un accenno sul mercato e sul possibile arrivo del suo ex compagno Suarez in bianconero: “Non ho parlato con lui e non so quale sia la sua situazione in Spagna, posso solo dire che è un grande giocatore”. Infine l’ultimo passaggio sul prossimo campionato e sui primi giorni a Torino: “Seguo la Serie A da tempo, qui il livello è alto, tutti lo sanno. La prossima stagione sarà difficile ma siamo ansiosi di iniziare. Sono stato accolto benissimo da tutti: i brasiliani, che già conoscevo, mi sono stati vicino da subito, ma anche con gli altri – società e giocatori – i primi giorni sono stati ottimi. Anche i tifosi sui vari social mi stanno dando calore”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus.