Arthur Melo, il peso delle scelte sbagliate della Juventus

18/08/2025 | 13:10:08

Nel corso di ogni sessione recente di calciomercato estivo, per la Juventus si presentano i soliti problemi legati alla questione Arthur. I costi altissimi per un centrocampista ceduto ripetutamente in prestito, che non ha mai reso, pesano e non poco. A fine luglio scorso si era parlato di un interesse (richiesta informazioni) del Besiktas. Oggi la situazione non è cambiata molto, col calciatore ai margini del progetto di Madama. Ragion per cui, i bianconeri dovranno addossarsi questa “zavorra” ancora per un po’. Dal momento sua prima cessione in prestito al Liverpool, l’ex Barcellona ha raccolto 64 presenze tra i Reds, Fiorentina (48) e Girona. Ma l’ingaggio elevato (8 milioni netti a stagione, poi divenuti 5) è un macigno troppo gravoso da sopportare. Per questo motivo, ancora una volta, Arthur Melo si trova alla ricerca di una squadra lontana da Torino.

Foto: Instagram Arthur