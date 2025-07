Arthur in uscita dalla Juve: sondaggio anche del Besiktas

29/07/2025 | 17:46:50

Arthur è un problema, non da oggi, per la Juventus. Costi altissimi per un centrocampista che non ha mai dato un rendimento accettabile e che è stato sballottato in prestito un po’ ovunque. Dopo i sondaggi di qualche club spagnolo, secondo Gianluigi Longari nelle ultime ore si è informato anche il Besiktas, vedremo quali saranno le evoluzioni.

Foto: insta arthur