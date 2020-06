Arthur: “Grazie Juve, ci aspettano molte sfide da superare insieme. Ora, però, testa solo al Barcellona”

Dopo l’annuncio del suo trasferimento in bianconero, ecco le prime parole di Arthur Melo da calciatore della Juventus: “Ringrazio per il grande interesse da parte della Juventus per l’integrazione alla società. – scrive in italiano sul suo profilo Twitter – So di andare ad appartenere ad un grande club; ci aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri. Ora tutti concentrati sul presente, abbiamo obiettivi importanti a Barcellona e io continuerò a dare tutto fino alla fine: per i miei compagni e tutti i tifosi. Grazie mille per il supporto!”

Ringrazio per il grande interesse da parte della @juventusfc per l'integrazione alla società. Sò di andare ad appartenere ad un grande club; ci aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri. pic.twitter.com/SN6ud64xie — Arthur Melo (@arthurhromelo) June 29, 2020

Ahora enfocados en el presente, tenemos objetivos importantes en Barcelona y voy a seguir hasta el final dándolo todo: por mis compañeros y todos los aficionados. Moltes gràcies pel suport! Fins demà. 👍🏻 — Arthur Melo (@arthurhromelo) June 29, 2020

Foto: profilo Twitter personale Arthur Melo