Arthur e Pjanic, l’insolito destino con una Champions in ballo

Pjanic al Barcellona. Arthur alla Juve. I due centrocampisti hanno completato le visite mediche a Torino, loro sono l’emblema di un’estate inevitabilmente pazza: il mercato dentro il campionato e quindi dentro la Champions. Normale che sia così quando si tratta di bilancio da tutelare e quando si debba correre contro il tempo per arrivare al traguardo prima del 30 giugno. Un insolito destino che andrà anche considerato in funzione della Champions: pensate se dovessero affrontarsi prima o poi, uno con la maglia della Juve ma con un futuro in Catalogna, l’altro con un presente fittizio in Catalogna visto che i rapporti con Setien si sono deteriorati da un pezzo, come confermato dalle dichiarazioni dello stesso allenatore. Situazione stranissima che potrebbe portare Arthur a ritenere archiviata la sua esperienza con il Barcellona, più o meno come ha fatto Werner – trasferitosi al Chelsea – con il Lipsia in prospettiva Champions. Mentre Pjanic resta un centrocampista della Juve con un futuro a Barcellona, il resto lo vedremo magari presto…

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Barcellona