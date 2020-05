Arthur e il messaggio d’amore al Barcellona: “La maglia blaugrana non ha eguali”

Nella scorse settimane, alcuni media spagnoli avevano parlato di una possibile apertura nei confronti della Juve da parte del Barcellona in merito alla possibile cessione del brasiliano Arthur Melo. Oggi, dopo le recenti dichiarazioni, il diretto interessato è uscito nuovamente allo scoperto mandando un chiaro messaggio d’amore al club catalano. L’account Twitter del Barça ha chiesto ai propri follower in quali vesti preferiscano il centrocampista, tra le risposte è arrivata anche quella dello stesso Arthur: “Sto bene con tutti gli stili, ma la maglietta del Barça non ha uguali”, le sue parole che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Olha… eu sou suspeito pra falar. Fico bem em todos os estilos 😂 mas com a camisa @fcbarcelona_br não tem igual 💙❤️ — Arthur Melo (@arthurhromelo) May 13, 2020

Foto: Twitter ufficiale Barcellona