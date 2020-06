Arthur è arrivato a Torino: oggi le visite con la Juve. E Pjanic…

Primo abbraccio bianconero per Arthur. Il centrocampista del Barcellona, secondo copione, dopo l’impegno contro il Celta Vigo è partito per l’Italia ed è atterrato da pochissimi minuti all’aeroporto di Caselle: nelle prossime ore svolgerà le visite mediche di rito, ultimo passaggio prima della firma con la Juve. Un’operazione che – come raccontato – coinvolge Pjanic, destinato al Barça (evidentemente per la prossima stagione): anche il bosniaco effettuerà in mattinata i controlli medici di rito al J-Medical, sotto la supervisione di un medico blaugrana volato a Torino per l’occasione. Arthur-Juve e Pjanic-Barcellona, ci siamo…

Foto: Twitter ufficiale Barcellona