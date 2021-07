Arthur dopo l’intervento: “Grazie ragazzi sto bene. Dovevo operarmi per giocare finalmente senza dolore”

La Juve dovrà fare a meno del centrocampista Arthur per almeno 2 mesi e mezzo. Il brasiliano è stato operato per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra. Un intervento ritenuto necessario per risolvere il problema una volta per tutte.

Sui social, lo juventino ha ringraziato per il sostegno e si è augurato di tornare presto in campo.

Queste le sue parole: “Ciao ragazzi, tutto è andato bene dal “meccanico”. Di nuovo a casa, molto contento perché avevo tanta voglia di potermi operare e dimenticare questo intruso per poter giocare finalmente senza dolore. Grazie al Dr. Piana e allo staff medico della Juve. Mi sento molto bene grazie al lavoro col mio staff personale e confido di essere al 100% al più presto e con una grande motivazione per questa stagione! Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto! Ci vediamo presto per dare tutto fino alla fine”.

