Arthur: “Cristiano Ronaldo non lascia nulla al caso. Mi dice anche cosa devo mangiare”

Arthur, centrocampista della Juventus, è stato intervistato per il podcast Gringolanda. L’ex giocatore del Barcellona ha fatto il punto sui suoi primi mesi juventini e ha parlato delle differenze tra Messi e Cristiano Ronaldo: “Non è stato facile entrare in una nuova realtà e in uno stile di gioco diverso, ma ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente gestito da persone serie e competenti. Pirlo? Parla molto con me, conosce il calcio e i segreti del mio ruolo come pochi altri al mondo. È un allenatore eccezionale. Differenze tra Messi e Ronaldo? Ognuno ha il suo modo di essere leader: Messi più introverso ma sa imporsi quando è necessario. Cristiano è un po’ più estroverso, protegge tutti i suoi compagni ed è il primo a esporsi nelle difficoltà. Entrambi non si accontentano, la loro forza mentale è incredibile. Cristiano si allena come un animale, e ti incita a dare il meglio di te. Mi dice anche cosa devo mangiare, non lascia nulla al caso“.

Foto: Juventus Tv