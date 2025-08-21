Arthur al Gremio: una delle peggiori operazioni del mercato Juve

21/08/2025 | 23:25:12

Arthur lascia la Juve, ancora una volta e nella speranza che sia presto la fine di un incubo. E intanto possiamo davvero dire la fine di un incubo almeno per un anno, quella famosa plusvalenza (scambio con il Barcellona, Pjanic in contropartita) venduta con un eccessivo trionfalismo, come se non contassero le altre cose. Tecnicamente un flop inaudito, scelte sbagliate per la sua carriera, come per esempio quella di andare al Liverpool quando si sapeva che non avrebbe avuto mezza possibilità di essere utilizzato. Un ingaggio enorme senza alcun tipo di ritorno, adesso l’addio a un passo e la svolta imminente chiamata Gremio, nella speranza che presto si possa chiudere definitivamente il rapporto.

Foto: Instagram Arthur