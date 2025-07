Arteta: “Zubimendi ci porterà tanta qualità e intelligenza”

06/07/2025 | 14:33:48

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato così ai canali ufficiali del club del centrocampista Zubimendi, appena ufficializzato dai Gunners: “Martin è un giocatore che porterà tanta qualità e intelligenza calcistica alla nostra squadra. Si integrerà molto bene e ha tutte le caratteristiche per diventare un elemento chiave per noi. Il livello al quale ha giocato costantemente nelle ultime stagioni, sia con il club che con la nazionale, è esattamente il motivo per cui siamo così entusiasti di averlo con noi. Diamo tutti il benvenuto a Martin e alla sua famiglia nel club”.

Foto: Instagram Arteta