Arteta: “Voglio diventare un allenatore migliore. I giovani? Nel calcio bisogna assumersi dei rischi”

14/08/2025 | 16:25:21

Intervistato da The Athletic l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato della nuova stagione in arrivo: “La squadra è cresciuta così tanto in ogni senso che oggi ha bisogno di un Arteta rispetto a quello che è arrivato. L’allenatore deve adattarsi sempre e capire ciò che è veramente importante, ciò che può accendere davvero quel fuoco nello stomaco che permette alla squadra di dare il meglio. Per questo voglio essere esattamente ciò di cui hanno bisogno i miei ragazzi, perché ognuno di loro ha bisogno di un allenatore diverso. E questo aspetto è il bello del mio ruolo. Perché mi porta a fare cose nuove che mi possono rendere solo un tecnico migliore. Nel calcio nulla garantisce la vittoria. Non importa che tu sia giovane o esperto. Da allenatore devi avere la sensazione che il giocatore che tu scegli sia pronto a gestire le situazioni che troverà in quella specifica partita. La tentazione, per chi fa il mio lavoro, sarà sempre quella di dare l’opportunità ai giocatori che hanno esperienza, perché anche se commettessero degli errori, non sarebbero i primi della loro carriera e saprebbero come reagire. Ma se hai la scelta tra un giovane giocatore di cui sei convinto delle qualità e un altro giocatore, penso valga la pena prendersi un piccolo rischi”.

Foto: Instagram Arteta