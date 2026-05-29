Arteta: “Vogliamo strappare il trofeo al PSG. Pressione più su di loro”

29/05/2026 | 18:55:42

Mikel Arteta, allenatore dell’ Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions.

Le sue parole: Sulla sfida di domani “Mi sono guardato in giro e tutti quanti conoscono qual è l’importanza di questa partita”.

Su Luis Enrique “È sempre stato un modello, sin da quando era un calciatore, perché è stato speciale. E poi quando è diventato un coach, da quando ha lasciato la Spagna e poi è andato all’estero. Si vedono le sue impronte in qualsiasi cosa, sulla mentalità, sul modo di giocare, come i calciatori si comportano”.

Sulla finale di Champions, la prima in 20 anni “È l’opportunità del momento, è la seconda volta nella nostra storia e possiamo scrivere qualcosa di importante per il club. Bisogna avere molto coraggio e la voglia di vincere”.

Quanta pressione c’è? “L’ambizione è maggiore. Vincere è una piattaforma per crescere e vincere altri trofei. Siamo molto confidenti. Wenger? Non ci siamo parlati direttamente, ma per noi è un’opportunità di fare qualcosa che non abbiamo mai fatto”.

Sul viaggio in Champions “Ce lo siamo meritato partita dopo partita, domani è l’ultima. Vogliamo vincere e portarla a casa”.

Sulle emozioni “Vogliamo replicarle ogni volta che è possibile e domani abbiamo una grande opportunità per rifarlo. Dobbiamo essere pronti per quello che succederà domani durante la partita”.

Sulle gare precedenti “Quando guardo indietro sono molto felice per quello che abbiamo mostrato. I momenti sono differenti, la squadra si è evoluta in un certo modo”.

Cosa significherebbe un double? “Sarebbe qualcosa di nuovo per tutti, perché il club scriverebbe una storia nuova. Noi abbiamo il desiderio di farlo diventare realtà”.

Sul PSG “Loro sono attualmente i campioni d’Europa e noi vogliamo portargli via il trofeo. Abbiamo impiegato 22 anni per vincere un trofeo come la Premier League e ora abbiamo un’altra opportunità. I ragazzi sono al massimo”.

Come passerà la serata prima della finale? “Ho una routine molto chiara, ceneremo con tutti poi raggiungerò la mia camera e starò tranquillo. Domani abbiamo una partita molto importante per la nostra storia”.

Foto: sito Arsenal