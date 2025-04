Arteta: “Vogliamo aumentare la profondità della rosa, sarà una grande estate per l’Arsenal”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha così parlato in vista della prossima sessione di calciomercato: “Sarà un’estate importante e siamo molto entusiasti per questo. Il modo in cui abbiamo pianificato le prime cinque estati, avrebbero dovuto essere molto grandi e avrebbero avuto obiettivi diversi, perché il rinnovamento dei giocatori e gli obiettivi di quelle finestre di mercato sarebbero stati diversi”.

“Ma ora siamo pronti a ripartire – precisa Arteta -, vogliamo aumentare la profondità della rosa, ma anche aumentare la qualità e le competenze che ci servono per fare il passo successivo”.

Foto: Instagram Arteta