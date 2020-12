Arteta: “Vittoria speciale, forse quella della svolta. So che possiamo giocare così anche in futuro”

Il tecnico spagnolo dell’Arsenal Mikel Arteta ha commentato così ai microfoni di Sky Sports UK il successo ottenuto contro il Chelsea:

“E’ stata una grande vittoria per noi. Nell’ultimo periodo siamo mancati sul piano delle prestazioni, ma soprattutto su quello dei risultati. I giocatori e i tifosi hanno sofferto: serviva una vittoria speciale, in un giorno particolare come il Boxing Day e contro una rivale come il Chelsea.

Può essere la svolta per elevare il livello di autostima di questa squadra. Conosco le qualità dei miei giocatori, so dove possiamo migliorare e so anche che possiamo giocare anche in futuro come oggi. Nei momenti decisivi della partita siamo stati migliori del Chelsea e giustamente abbiamo vinto.

Abbiamo iniziato bene la gara, a differenza di quanto fatto nelle ultime settimane, creando fin da subito occasioni, elevando il nostro livello di autostima. Oggi hanno giocato molto bene sia i giovani che i giocatori più esperti, non mi voglio soffermare sui singoli”.