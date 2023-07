Arteta: “Valuteremo Balogun nelle prossime amichevoli, poi penseremo alla soluzione migliore”

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato a margine del ritiro dei Gunners, soffermandosi sull’uomo mercato, Folarin Balogun, seguito anche da Inter e Milan.

Queste le sue parole: “Ha fatto incredibilmente bene, adesso dobbiamo pensare alla soluzione migliore. Vogliamo vederlo, giocherà le prossime partite e poi prenderemo la decisione migliore”, ha detto in zona mista al termine dell’allenamento dei Gunners, aggiungendo: “C’è ancora molto tempo per agire sul mercato, bisogna vedere come le situazioni si sviluppano nelle prossime due settimane. C’è ancora tempo per le operazioni in entrata e in uscita. Rice? Siamo orgogliosi di averlo in squadra”.

Foto: twitter personale