Arteta sul mercato: “Puntiamo a giocatori che alzino il nostro livello ma non so se riusciremo a prenderli”

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato del mercato dei Gunners ai microfoni di SkySports: “Dobbiamo essere bravi a puntare su giocatori che riteniamo possano davvero portarci ad un altro livello. Ci stiamo provando, ma non so se ce la faremo. Non si tratta soltanto della nostra volontà, ma ci sono diversi elementi che si devono incastrare”.

FOTO: twitter personale