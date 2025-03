Arteta su Maresca: “Allenatore magnifico, il suo gioco mi piace molto”

Arteta si prepara a sfidare il Chelsea, ha sempre più il controllo dell’Arsenal ma intanto spende parole di elogio nei riguardi di Enzo Maresca. Presentando la partita, Arteta ha sottolineato: “Già nel pre-campionato ho capito come lavora Enzo e ho memorizzato le qualità della sua squadra, candidata già da allenatore per vincere. Maresca è magnifico, è stato molto chiaro su cosa vuole e come lo fa. Mi piace molto il modo in cui gioca la sua squadra”.

Foto: Instagram Arteta