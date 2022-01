Arteta su Maitland-Niles: “Ha scelto la Roma per poter lavorare con Mourinho”

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa del passaggio di Maitland-Niles alla Roma: “È venuto da me e ha spiegato le ragioni sul perché fosse un buon trasferimento per lui. Ha sentito che andare in giallorosso, lavorando con José Mourinho, fosse una buona scelta. Ne abbiamo già parlato con lui, abbiamo deciso di andarlo andare e gli auguriamo il meglio. Siamo molto corti al momento, ma non è la motivazione buona per tenere un giocatore. Ainsley è stato molto chiaro con me e io ho capito la situazione. Ci muoveremo e guarderemo ad altre opzioni, visto che siamo pochi”.

FOTO: Twitter Arteta