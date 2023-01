Arteta su Jorginho: “Centrocampista con intelligenza e fame. Ci aiuterà”

L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha commentato l’acquisto del centrocampista italo-brasiliano Jorginho dal Chelsea. Le parole del tecnico dei Gunners rilasciate ai canali ufficiali: “Jorginho è un centrocampista con intelligenza, profonde capacità di leadership e una grande esperienza in Premier League e in campo internazionale. Jorginho ha vinto tanto in carriera, ma ha ancora la fame e l’enorme disponibilità a contribuire qui. Siamo molto felici di firmare Jorginho e dare il benvenuto a lui nel club”.

Foto: sito ufficiale Arsenal