Il tecnico dell’Arsenal Mikeal Arteta ha così parlato di Riccardo Calafiori in vista della sfida di domenica contro il Manchester United: “Ha sicuramente la capacità di muoversi in aree che per un difensore sono molto insolite. Questa è una cosa che ha attirato la mia attenzione. L’altra è che è molto caotico, molto imprevedibile da affrontare”.

Foto: Instagram Calafiori