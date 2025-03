Arteta su Berta: “Grande acquisto per l’Arsenal. È onesto e diretto”

Mikel Arteta ha commentato in conferenza stampa l’arrivo di Berta come nuovo direttore sportivo dell’Arsenal. “Mi è piaciuto il fatto che lui volesse venire da noi, crede di poterci aiutare e di raggiungere ciò che vogliamo. Berta avrà un impatto sul club, ha personalità, carisma e voglia di vincere. È un grande acquisto per il club, siamo entusiasti di averlo, ora si tratta di costruire la chimica. Berta è una persona molto onesta e diretta, ha una visione molto chiara di ciò che vuole fare”.

Foto: Instagram Arteta