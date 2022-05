Arteta: “Stiamo imparando a vincere, con il Tottenham sappiamo che può essere decisiva”

Al termine della partita vinta contro il Leeds, ha parlato in conferenza stampa Arteta il quale ha commentato a caldo il successo conquistato: “Abbiamo giocato bene, ma dovevamo segnare il terzo gol. Abbiamo avuto le possibilità di farlo e ma abbiamo subito un gol: in queste occasioni i nervi devono essere gestiti. Col Tottenham vogliamo prepararci bene e giocare quella partita con lo stesso entusiasmo di sempre, ma ovviamente sappiamo che potrà essere un momento decisivo. Nketiah sta facendo quello che ha fatto per tutta la stagione, è stato molto continuo. Lasciamoli godere il momento, il resto verrà da sé, stiamo imparando a vincere le partite, anche con un gol di scarto. Soffrire fa parte del calcio. Nello spogliatoio c’è un clima davvero positivo, ma allo stesso tempo davvero umile. Sappiamo che non è stato ancora raggiunto nulla”

Foto: Twitter-personale-Arteta