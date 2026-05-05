Arteta: “Stagione speciale, sono felice di quello che stiamo costruendo. Spero che possa servire a vincere”

06/05/2026 | 00:07:22

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato a Sky dopo il raggiungimento della finale della Champions League.

Queste le sue parole: “Percorso incredibile, sono soddisfatto e felice per il club, i giocatori e i tifosi. Oggi abbiamo creato qualcosa di nuovo. È la seconda volta che l’Arsenal arriva in finale di Champions ed è qualcosa di speciale. Sono fiero di questi ragazzi. Idea della formazione per la finale? Non lo so ancora. Dobbiamo analizzare l’avversario, valutare la condizione dei giocatori, sia fisica che emotiva. Oggi è stato difficile persino definire la formazione: ne ho cambiate decine sull’ipad, nessuna mi convinceva. Alla fine ho fatto quello che sentivo fosse giusto. La fortuna è che tutti danno sempre il massimo, qualunque cosa decida”.

Infine, uno sguardo più ampio sulla stagione e sul significato del percorso europeo: “È una stagione speciale. Quello che sento è che credo nei calciatori e in quello che stiamo costruendo. Non so se questo ci porterà a vincere, ma siamo lì. Dipenderà dai dettagli, ma siamo sicuramente vivi e pronti. Daremo la vita”.

Foto: X Arteta