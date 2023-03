Arteta: “Sono molto felice, oggi partita da pazzi. Orgoglioso della mia squadra”

Partita pazza all’Emirates Stadium: l’Arsenal di Arteta rimonta il Bournemouth e tiene a distanza il Manchester City di Guardiola in Premier League. Da 0-2 a 3-2, decisive le tre reti segnate da Partey (62′), White (70′) e Nelson (97′). Le parole del tecnico spagnolo nel post partita: “Sono così felice, è stata una partita da pazzi oggi! Tutte queste emozioni di gioia e felicità…E’ arrivato tutto in modo speciale e ci è voluto l’ultimo secondo per guadagnarlo. Sono così orgoglioso di loro. Non hanno mai mollato. Non c’è niente di più bello che condividere questi grandi momenti con la tua gente. Sono così felice per Nelson. E’ solo un’altra partita, altri 3 punti. Vincere tre partite in una settimana (Leicester, Everton, Bournemouth) è davvero importante. Vogliamo stare lì (al primo posto) il più a lungo possibile. Ci sono ancora molte gare da giocare, ma in questo sta la bellezza”.

Foto: Twitter ufficiale Arteta