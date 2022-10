Arteta: “Sono deluso, abbiamo avuto tante occasioni. Loro bravi a finalizzare nella ripresa”

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha commentato alla BBC il pareggio dei Gunners contro il Southampton.

Queste le sue parole: “Sono deluso per il risultato, nel primo tempo abbiamo creato grandi occasioni e potevamo avere un vantaggio più ampio. Poi meriti al Southampton per come sono usciti nel secondo tempo, ma comunque credo anche lì siamo stati noi quelli più pericolosi”.

