Arteta: “Simeone? Il suo lavoro mostra un allenatore che si rinnova costantemente, è un vincente nato”

20/10/2025 | 14:07:47

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in un’intervista a MARCA, alla vigilia del match contro all’Atletico Madrid. Queste le sue parole:

“Se sento la pressione di dover vincere un titolo? Gestiamo questa pressione in modo naturale. Con il nostro lavoro abbiamo creato grandi aspettative, e questo fa parte del calcio d’élite. Inoltre, sono cose che si generano all’esterno e che non possiamo controllare. Noi siamo più concentrati sul quotidiano, sul fatto che la squadra sia nella direzione giusta affinché ad aprile o maggio, quando si decide tutto, siamo pronti. Se sono contento degli acquisti estivi? Sì, sono contento dei nuovi arrivi: abbiamo fatto un ottimo mercato, imparando dal passato, con profili che non avevamo e di cui avevamo bisogno. Ora si tratta di far funzionare tutto e di far sì che ciascuno riesca a migliorare l’altro. Cosa penso del Cholo? È impressionante. Penso che ciò che ha fatto nel club, e il modo in cui lo ha fatto, sia davvero straordinario. Questo parla di una persona che ha un’enorme autodisciplina nel suo lavoro, a tutti i livelli: emotivo, competitivo, tattico… E poi, il suo lavoro mostra un allenatore che si rinnova costantemente e che è un vincente nato, come ha già dimostrato”.

Foto: Instagram Arteta