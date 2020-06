Arteta sfida il maestro Guardiola: “Sarà strano affrontarlo. Giocare a porte chiuse potrebbe essereun vantaggio”

Intervistato da SKY Sports UK, Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato della ripresa della Premier League e della sfida dei Gunners contro il Manchester City: “Le porte chiuse ci aiuteranno. Il calcio è passione ed energia e, quando perdi, le cose si bilanciano molto di più, secondo me. Ma so quanto sono forti quelli del Manchester City, so cosa sono in grado di fare se sono tutti in condizione. Quindi dobbiamo essere davvero ben preparati per provare ad andare lì e vincere la partita. Sfidare Guardiola? Sarà strano, non posso negarlo, conosco tutti lì, ho trascorso quattro magnifici anni con quei giocatori. Sono anche molto emozionato, non vedo l’ora di ricominciare a gareggiare nel modo in cui amiamo di più e cioè giocare a calcio. Sarà molto speciale per me, ma non vedo l’ora.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Arsenal FC