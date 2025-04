Arteta: “Serata fantastica. Ma siamo solo a metà dell’opera”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa dopo la grande vittoria per 3-0 sul Real Madrid.

Queste le sue parole: “Una delle notti più belle della carriera. Non avevamo mai fatto quel passo in più in questa competizione, stasera è stato tutto incredibile”.

Cosa è successo a Rice? “Questo è il calcio. Non facevamo un gol su punizione dal 2021 con Odegaard e Rice non aveva mai segnato così, oggi abbiamo giocato a un livello incredibile e per questo abbiamo vinto la partita”.

Come si approccia ora il ritorno al Bernabeu?

“Siamo a metà, c’è ancora un’altra partita e dobbiamo prepararla nello stesso modo. Andremo là per vincerla, sapendo che sono molto forti”.

Foto: Instagram Arteta