Arteta: “Scenderemo in campo come delle bestie. Sento l’energia nella squadra e nei nostri tifosi”

05/05/2026 | 14:00:56

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato ai microfoni di Sky Sports a poche ore dal match contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole:

“Scenderemo in campo come delle bestie, ci godremo il momento e daremo il massimo. Non vedo l’ora. Sento l’energia nella squadra e nei nostri tifosi. Questo è il momento che vogliamo vivere insieme. Abbiamo lavorato duramente come club e come squadra per 20 anni per essere di nuovo in questa posizione. E abbiamo una gran voglia di arrivare in finale. È una sensazione di enorme eccitazione. È difficile esprimere il desiderio di vivere quel momento, soprattutto con le nostre persone davanti a noi. Aspettavano da tanto tempo una serata come questa. Quindi diamoci dentro, perché succederà qualcosa di straordinario”.

Foto: Instagram Arteta