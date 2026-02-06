Arteta: “Sappiamo quanto sia complessa la partita di domani. Merino sarà fuori diversi mesi, dobbiamo sostenerlo”

06/02/2026 | 17:09:45

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sunderland. Queste le sue parole:

“Nove punti di vantaggio in classifica se dovessimo vincere contro il Sunderland? Faremo quello che dobbiamo fare. Sarà una partita molto difficile. Hanno fatto una serie di vittorie incredibili per tutta la stagione. Sappiamo quanto sia complessa la partita. Gli infortunati? L’anca di Saka sta migliorando molto. Speriamo che torni con noi molto presto. Odegaard sta migliorando; sarà questione di giorni, e Timber sta bene. Dowman? Max non si è ancora allenato con noi, quindi mancano ancora alcune settimane, ma sta migliorando. Merino? È un duro colpo. Mikel porta qualcosa di diverso alla squadra, ma sarà fuori per mesi, quindi dobbiamo sostenerlo, assicurarci che rimanga in contatto con la squadra perché può ancora dare un grande valore ai giocatori e allo staff tecnico e continuare a essere coinvolto. Sul vincere la Premier? Prima ancora che iniziasse la pre-stagione, abbiamo iniziato a preparare tutto con l’intenzione di essere dove siamo e di assicurarci che i giocatori fossero convinti che ce l’avremmo fatta. Poi affrontiamola un giorno alla volta e basta”.

Foto: Instagram Arteta