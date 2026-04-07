Arteta: “Sapevamo che sarebbe stata dura a Lisbona. In Champions le partite si decidono nelle due aree”

07/04/2026 | 23:59:30

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria di Lisbona: “Sapevamo perfettamente che qui sarebbe stato difficile, sono in tante le squadre che qui hanno sofferto. Abbiamo dominato in alcuni momenti, non siamo riusciti a sostenere meglio l’attacco, però alla fine chi è entrato ha fatto bene. Raya? Fondamentale, in Champions è così, le gare si decidono nelle due aree. Dowman? Il dubbio di metterlo titolare l’ho avuto specie per quello che ha fatto in coppa, ha dimostrato di poter fare la differenza”.

Foto: Instagram Arteta