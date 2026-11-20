Arteta: “Saka? Dovrebbero mancare quattro settimane al rientro”

20/11/2026 | 15:10:16

Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Bukayo Saka, ai box da quattro settimane per infortunio. Il tecnico ha riferito che il giocatore è stato sottoposto a ulteriori esami e ha dichiarato: “Sembra che si tratti di un infortunio da otto settimane, più o meno; quindi, al momento, ne mancano ancora quattro”. L’inglese è fermo a causa dell’infortunio alla coscia che ha già tenuto il giocatore della nazionale inglese lontano dai campi per un mese.

Foto: Instagram Saka