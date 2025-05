Arteta: “Recuperato Calafiori. A Parigi per vincere, vogliamo fare la storia”

06/05/2025 | 22:00:38

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha così parlato in vista della sfida di ritorno contro il Paris Saint-Germain: “Siamo qui per vincere” – le sue parole – “, abbiamo un’altra grande opportunità per fare la storia, dobbiamo imparare dai nostri errori nell’andata della semifinale. Siamo ancora a una vittoria dalla finale”.

Sulle disponibilità di Riccardo Calafiori e Jurrien Timber per la partita: “Calafiori ha viaggiato, è in forma ed è pronto a giocare quando ne avremo bisogno, quindi questa è un’ottima notizia. Timber? Valuteremo oggi se potrà giocare da titolare oppure no”, ha detto Arteta.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo imparato molto dalla gara di andata, che ha fatto comunque vedere quanto siano ridotti i margini tra le due squadre. Il risultato, secondo me, avrebbe dovuto essere molto diverso, quindi è un’altra opportunità per dimostrarlo e guadagnarci il diritto di arrivare in finale. Dobbiamo fare molte delle cose che abbiamo fatto nella gara di andata, ma meglio e con maggiore costanza. Siamo più che capaci di vincere. Ce l’abbiamo fatta in Europa, nonostante le avversità. Probabilmente nessuno avrebbe mai detto che saremmo arrivati ​​a questa posizione, quindi scriviamo la nostra storia”.

Foto: Instagram Arteta