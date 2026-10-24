Arteta preoccupato per Saka: “Servono altri esami”

24/10/2026 | 10:55:25

Mikel Arteta ha fatto il punto sulle condizioni di Bukayo Saka alla vigilia della sfida contro l’Everton. L’esterno dell’Arsenal si è infortunato durante il match di Champions League contro il Bayern Monaco e sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire l’entità del problema fisico.L’allenatore dei Gunners ha spiegato la situazione in conferenza stampa: “Ha parecchio liquido nella zona, quindi era difficile capire l’entità dell’infortunio, ma probabilmente ne sapremo di più domani”Arteta ha poi invitato alla prudenza, in attesa di una valutazione definitiva da parte dello staff medico: “Abbiamo bisogno di qualche altra scansione e delle opinioni degli specialisti. Ovviamente, quando un giocatore deve lasciare il campo, fa fatica a camminare senza dolore e ha movimenti limitati, non sono buoni segnali”.Il tecnico ha quindi aggiunto: “Ancora una volta, dobbiamo essere un po’ pazienti, così da poter avere una valutazione definitiva, e vi farò sapere”.Saka salterà la partita contro l’Everton, mentre l’Arsenal attende gli esami per conoscere i tempi di recupero. Arteta ha anche affrontato il tema della gestione del giocatore nel lungo periodo: “Non ho assolutamente questa sensazione, ma certamente dobbiamo essere consapevoli di creare l’ambiente giusto intorno al giocatore per permettergli di esprimere tutte le sue qualità”.Il tecnico ha concluso sottolineando l’importanza di valutare attentamente il carico di lavoro al rientro: “Dobbiamo capire ora, quando tornerà, qualunque sia il momento, come gestire nuovamente quel carico”.

Foto: instagram Saka