Arteta perde Saka: infortunio al bicipite femorale. Un mese di stop

25/08/2025 | 15:35:24

Grana in casa Arsenal dopo la roboante vittoria contro il Leeds nella seconda giornata di Premier, si ferma Bukayo Saka. Dopo gli esami strumentali all’ala dei Gunners è stato diagnosticato un infortunio al bicipite femorale e si prevede uno stop di quattro settimane. Saka salterà il big match di domenica contro il Liverpool ad Anfield e le due sfide di qualificazione ai Mondiali dell’Inghilterra contro Andorra (6 settembre) e Serbia (9 settembre). Non è il primo problema fisico per il calciatore inglese, che già lo scorso anno era stato ai box tre mesi per un problema al bicipite femorale.

Foto: Instagram Saka