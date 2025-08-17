Arteta: “Ottimo inizio di stagione. Calafiori? Decisivo sia difensivamente che in fase offensiva”

17/08/2025 | 22:40:06

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Manchester United.

Queste le sue parole: “È stato un grande risultato. Voglio dire, la prima partita della stagione all’Old Trafford. È bello quando senti che stanno prendendo slancio con i nuovi acquisti e che riuscirai a portare a casa la vittoria”.

“Calafiori ha la capacità di cambiare l’energia. Ha un’aura, una presenza. Può cambiare le cose nella tua area di rigore, ma anche in quella avversaria”.

“Anche Gyokeres ha fatto molte cose molto bene, soprattutto sotto pressione nel primo tempo. Non ha avuto molte occasioni, perché nelle circostanze precedenti non siamo riusciti a trovare il modo di far passare la palla”.

Foto: Instagram Arteta