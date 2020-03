Arteta: “Non potevo stare zitto e mettere a rischio altre persone”

Intervistato da “La de Evole“, Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha spiegato il suo stato di salute: “Sto molto bene ora, mi sono ripreso. Mi ci sono voluti tre o quattro giorni per iniziare a sentirmi molto meglio e con più energia, per iniziare a lasciare i sintomi alle spalle e, ad essere sincero, mi sento molto bene. Ho fatto il test il mercoledì e mi è stato diagnosticato il venerdì. Lì abbiamo dovuto informare la Premier League che era risultato positivo e, ovviamente, tutti quelli che erano stati in contatto con me hanno dovuto essere messi in quarantena e, di conseguenza, le partite hanno dovuto essere sospese . Non potevo stare zitto e rischiare di mettere altre persone a rischio.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Arsenal FC