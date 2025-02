Arteta: “Mercato? Siamo delusi. Non abbiamo sostituito gli infortunati”

Mikel Arteta, allenatore dell‘Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Coppa, soffermandosi anche sul calciomercato.

Queste le sue parole: “Avevamo un’intenzione chiara: ogni volta che si apre una finestra di mercato, esploriamo le opportunità per migliorare la nostra squadra con giocatori in grado di avere un impatto. Gli infortuni hanno colpito il nostro organico e non siamo riusciti a centrare l’obiettivo di rafforzare la rosa. Siamo delusi per questo, ma al tempo stesso consapevoli della nostra strategia: vogliamo solo determinati tipi di giocatori e dobbiamo mantenere disciplina nelle scelte, cosa che abbiamo fatto”.

Arteta ha poi aggiunto: “Cerchiamo profili specifici, giocatori che possano davvero migliorare la squadra. Dal punto di vista finanziario, dobbiamo seguire una linea precisa, quella che ci ha portati fino a qui, e da lì continuare a crescere”.

Foto: X Arsenal