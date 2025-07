Arteta: “Mercato finito per l’Arsenal? Vedremo, siamo aperti a capire cosa succede”

27/07/2025 | 19:09:37

Il mercato dell’Arsenal potrebbe non limitarsi a Gyokeres. Il tecnico dei Gunnersi Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Newcastle in amichevole: “Vedremo, il mercato è ancora aperto e dovremo trovare un equilibrio con la rosa. Penso che saremo aperti a vedere cosa succede”.

Foto: Instagram Arteta